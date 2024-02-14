Користувач запропонував мобильному оператору «Lifeccell» розірвати угоду з «Київстар» і розповів про свою неприємну ситуацію.

На офіційній сторінці «Lifecell» у Facebook абонент поскаржився на неприємності, які нібито в нього виникли через «Київстар».

«Прошу вас, розірвіть угоду про національний роумінг з Київстар, тому що іноді мій телефон, незважаючи на ручний вибір мережі, перемикається, а в режимі роумінгу київстар з'їдає багато трафіку та якимось чином заразив мій телефон небезпечним вірусом. От який Київстар, примусово перемикає на свою мережу і якимось чином пробує знищити програмно телефони абонентів інших операторів», - розповів користувач.

У «Lifecell» не стали коментувати звинувачення клієнта, але запропонували зв’язитися безпосередньо у чаті.

«Відключимо Вам роумінг», - відповіли у «Lifecell».

Додамо, раніше у «Lifecell» закликали українців дотримуватись основних правил інтернет безпеки.

Тобто, використовувати надійні паролі - вісім і більше знаків, великі та маленькі літери, цифри та спеціальні символи.

Користуватись ліцензованим ПЗ і регулярно його оновлювати.

«Двофакторна аутентифікація! Всюди. Бо одна перевірка — це добре, а дві — краще. Пам’ятайте про правило нульової довіри – це сучасна стратегія безпеки, що працює за принципом «ніколи не довіряйте, завжди перевіряйте». Це стосується невідомих email-ів, посилань, вкладень і т.д.», - пояснювали у «Lifecell».

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