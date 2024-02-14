Пользователь предложил мобильному оператору "Lifeccell" расторгнуть соглашение с "Киевстар" и рассказал о своей неприятной ситуации.

На официальной странице Lifecell в Facebook абонент пожаловался на неприятности, якобы у него возникшие из-за «Киевстара».

«Прошу вас, разорвите соглашение о национальном роуминге с Киевстаром, потому что иногда мой телефон, несмотря на ручной выбор сети, переключается, а в режиме роуминга киевстар съедает много трафика и каким-то образом заразил мой телефон опасным вирусом. Вот какой Киевстар, принудительно переключает на свою сеть и каким-то образом пытается уничтожить программно телефоны абонентов других операторов», - рассказал пользователь.

В Lifecell не стали комментировать обвинения клиента, но предложили связаться непосредственно в чате.

«Отключим Вам роуминг», – ответили в «Lifecell».

Добавим, ранее в Lifecell призвали украинцев соблюдать основные правила интернет безопасности.

То есть, использовать надежные пароли – восемь и более знаков, прописные и маленькие буквы, цифры и специальные символы.

Пользоваться лицензированным ПО и регулярно его обновлять.

«Двухфакторная аутентификация! Повсюду. Потому что одна проверка – это хорошо, а две – лучше. Помните о правиле нулевого доверия – это современная стратегия безопасности, работающая по принципу «никогда не доверяйте, всегда проверяйте». Это касается неизвестных email-ов, ссылок, вложений и т.д.», – объясняли в «Lifecell».

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