На официальной странице Lifecell в Facebook абонент пожаловался на неприятности, якобы у него возникшие из-за «Киевстара».
«Прошу вас, разорвите соглашение о национальном роуминге с Киевстаром, потому что иногда мой телефон, несмотря на ручной выбор сети, переключается, а в режиме роуминга киевстар съедает много трафика и каким-то образом заразил мой телефон опасным вирусом. Вот какой Киевстар, принудительно переключает на свою сеть и каким-то образом пытается уничтожить программно телефоны абонентов других операторов», - рассказал пользователь.
В Lifecell не стали комментировать обвинения клиента, но предложили связаться непосредственно в чате.
«Отключим Вам роуминг», – ответили в «Lifecell».
Добавим, ранее в Lifecell призвали украинцев соблюдать основные правила интернет безопасности.
То есть, использовать надежные пароли – восемь и более знаков, прописные и маленькие буквы, цифры и специальные символы.
Пользоваться лицензированным ПО и регулярно его обновлять.
«Двухфакторная аутентификация! Повсюду. Потому что одна проверка – это хорошо, а две – лучше. Помните о правиле нулевого доверия – это современная стратегия безопасности, работающая по принципу «никогда не доверяйте, всегда проверяйте». Это касается неизвестных email-ов, ссылок, вложений и т.д.», – объясняли в «Lifecell».
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