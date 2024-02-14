У «Vodafone» попередили, що зміниться вартість низки пропозицій з 22 лютого. Ціни зростуть.

«Через зростання витрат на підтримку та відновлення мережі необхідно змінити вартість тарифів – з 22.02.24. Водночас збільшиться обсяг інтернету", – повідомили в компанії.

Так, вартість тарифу SuperNet Pro збільшиться з 245 до 280 грн. Тариф SuperNet Turbo 2019 здорожчає зі 170 грн до 200 грн. Вартість тарифу Light+ зросте зі 125 грн/4 тижні до 145 грн/місяць.

Тариф SuperNet Start 2019 зросте у вартості до 195 грн, а вартість тарифу SuperNet Start з поточних 175 грн зросте до 200 грн. Тариф SuperNet Unlim буде коштувати 410 грн.

Українці шоковані таким зростанням.

«В с**ку ваші послуги, коли ми повинні платити вже 410 гривень в місяць за інтернет. Були б ще ваші послуги чесні та якісні, то можна було б промовчати але ж ні. Мало того, що збрехали про те що інтернет безлімітний, коли насправді це не так, так ще й ціни на тарифи підняли. А тепер ще й пропонуєте якісь послуги. Ні, дякую але в мене стільки грошей немає. Достатньо того що раніше ми платили 360 гривень, а тепер уже 410»,

«Ахаха, тарифи по 200 грн, ви хворі»,

«У мене тариф турбо. Чому мені прийшло повідомлення, що інтернет-пакет у тарифі зовсім закінчився і підлючайте додаткові гігабайти ... я за 10 хв. перед смс підключив додатковий гігабайт . То з 22 лютого тариф підіймається.. то ваш ліміт закінчується... поповніть рахунок і т.д. Ви там неох...ли. Безліміт значить, що після використаних30 гб всеодно має працювати інтернет, але вже іншої потужності. … До оператора х... дозвонишся в електронному кабінеті х... відповідь отримаєш…. Ви пам’ятаєте, що таке права споживача?», - кип'ятяться абоненти «Vodafone».

У «Vodafone» відреагували на критику, пояснивши, чому зростають тарифи. Мовляв, компанія інвестує мільйони гривень в розширення географії мережі, підвищення швидкості доступу й відновлення зв’язку в регіонах бойових дій.

«Через зростання витрат на підтримку і відновлення зв’язку маємо змінити вартість і деякі умови тарифів», - кажуть у Vodafone.

Крім того, у «Vodafone» запевнили, що 200 грн за пакет, який наповнено і інтернетом і безлімітними дзвінками - це є нормою і середньою вартістю на ринку послуг стільникового зв'язку.

Останні новини України:

Вже відсьогодні - у "Київстар" повідомили про зміни.

Тарифи "Київстар" - оператор зробив важливе пояснення про вартість.

У "Lifecell" попередили абонентів про небезпеку.