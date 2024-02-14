В Vodafone предупредили, что изменится стоимость ряда предложений с 22 февраля. Цены вырастут.

«Из-за роста расходов на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов – с 22.02.24. В то же время увеличится объем интернета», – сообщили в компании.

Стоимость тарифа SuperNet Pro увеличится с 245 до 280 грн. Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожает со 170 грн. до 200 грн. Стоимость тарифа Light+ вырастет со 125 грн/4 недели до 145 грн/месяц.

Тариф SuperNet Start 2019 возрастет в стоимости до 195 грн, а стоимость тарифа SuperNet Start с текущих 175 грн возрастет до 200 грн. Тариф SuperNet Unlim обойдется в 410 грн.

Украинцы в шоке от такого роста.

«В с**ку ваши услуги, когда мы должны платить уже 410 гривен в месяц за интернет. Были бы еще ваши услуги честные и качественные, то можно было бы промолчать, но нет. Мало того, что соврали о том, что интернет безлимитный, когда на самом деле это не так, так еще и цены на тарифы подняли. А теперь еще и предлагаете какие-то услуги. Нет, спасибо, но у меня столько денег нет. Достаточно того, что раньше мы платили 360 гривен, а теперь уже 410»,

«Ахаха, тарифы по 200 грн, вы больны»,

«У меня тариф турбо. Почему мне пришло сообщение, что интернет-пакет в тарифе совсем закончился и подключайте дополнительные гигабайты… я за 10 мин. перед смс подключил дополнительный гигабайт. То с 22 февраля тариф поднимается... то ваш лимит заканчивается... пополните счет и т.д. Вы там не ох...ли. Безлимит значит, что после использованных 30 гигабайт все равно должен работать интернет, но уже другой мощности. … До оператора х… дозвонишься в электронном кабинете х… ответ получишь…. Вы помните, что такое права потребителя? , – кипятятся абоненты «Vodafone».

В Vodafone отреагировали на критику, объяснив, почему растут тарифы. Мол, компания инвестирует миллионы гривен в расширение географии сети, повышение скорости доступа и восстановление связи в регионах боевых действий.

«Из-за роста расходов на поддержку и восстановление связи должны изменить стоимость и некоторые условия тарифов», - говорят в Vodafone.

Кроме того, в Vodafone заверили, что 200 грн за пакет, который наполнен и интернетом и безлимитными звонками - это норма и средняя стоимость на рынке услуг сотовой связи.

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