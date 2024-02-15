Клієнтка телекомунікаційної компанії «Київстар» звернулася до правоохоронних органів і повідомила, що з нею сталося.

Абонентка «Київстар» повідомила, що їй не дають спокою фінансові установи чрез кредит, до якого вона не має відношення, пише Politeka.net.

Жінка поскаржилася, що дзвінки почалися після того, як у мережі «Київстар» стався масштабний збій через хакерсбку атаку.

«Я не задоволена вашим обслуговуванням, після злому Київстару, до мене стали дзвонити з усіх фінансових установ, пропонувати свій кредит, телефонують тепер щодня, типу я брала кредит і мій телефон записаний на якусь Тихоненко Ольгу Олександрівну», - розповіла жінка на офіційній сторінці «Київстар» у «Facebook».

Про свою проблему жінка також повідомила правоохоронні органи.

«Мені вчора довелося звернутися до поліції з цього приводу. Я своїм номером користуюся вже років 15, не менше, до нього я звикла, а тепер доведеться шукати іншого оператора та міняти номер», - розповіла абонентка «Київстар».

У «Київстар» відреагували на скаргу, запевнивши, що під час хакерської атаки інформація про абонентів не була скомпрометована.

«Абонентська інформація, персональні дані – не скомпрометовані. Вони у безпеці і системи, у яких ці дані зберігаються не постраждали від хакерської атаки», - підкреслили у «Київстар».

Також представниця мобільного оператора повідомила, що у «Київстар» дотримуються правил, що регулюють інформаційну безпеку, та зберігають конфіденційну інформацію, не допускаючи її втрати, викрадення або випадкового розкриття.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року у роботі оператора зв'язку «Київстар» стався масштабний збій. У абонентів «Київстар» по всії країні зник мобільний зв'язок та інтернет. Крім того, клієнти «Київстар» не могли і приєднатися до мереж інших операторів у рамках внутрішньоукраїнського роумінгу.

Згодом у "Київстарі" заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

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