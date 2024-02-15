Клиентка телекоммуникационной компании «Киевстар» обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что с ней произошло.

Абонентка «Киевстар» сообщила, что ей не дают покоя финансовые учреждения из-за кредита, к которому она не имеет отношения, пишет Politeka.net.

Женщина пожаловалась, что звонки начались после того, как в сети «Киевстар» произошел масштабный сбой из-за хакерской атаки.

«Я не довольна вашим обслуживанием, после взлома Киевстара, ко мне стали звонить из всех финансовых учреждений, предлагать свой кредит, звонят теперь ежедневно, типа я брала кредит и мой телефон записан на некую Тихоненко Ольгу Александровну», - рассказала женщина на официальной странице « Киевстар» в «Facebook».

О своей проблеме женщина также сообщила правоохранительным органам.

«Мне вчера пришлось обратиться в полицию по этому поводу. Я своим номером пользуюсь уже лет 15, не меньше, к нему я привыкла, а теперь придется искать другого оператора и менять номер», – рассказала абонентка «Киевстар».

В «Киевстаре» отреагировали на жалобу, заверив, что во время хакерской атаки информация об абонентах не была скомпрометирована.

«Абонентская информация, персональные данные – не скомпрометированы. Они в безопасности и системы, в которых эти данные хранятся, не пострадали от хакерской атаки», - подчеркнули в «Киевстар».

Также представитель мобильного оператора сообщила, что в «Киевстар» соблюдают правила, регулирующие информационную безопасность, и сохраняют конфиденциальную информацию, не допуская ее потери, похищения или случайного раскрытия.

Напомним, 12 декабря 2023 года в работе оператора связи Киевстар произошел масштабный сбой. У абонентов «Киевстар» по всей стране исчезла мобильная связь и интернет. Кроме того, клиенты «Киевстар» не могли присоединиться к сетям других операторов в рамках внутриукраинского роуминга.

Впоследствии в "Киевстаре" заявили, что причиной масштабного сбоя в работе стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

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