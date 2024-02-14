Телекомунікаційна компанія «Київстар» надав інформацію з приводу змін умов і вартості тарифів навесні.

У «Київстар» надали відповідь на питання щодо змін у тарифах найближчим часом.

«Чи відбудеться зміна вартості тарифів мобільного зв'язку в Україні та за кордоном? Доки діє акція "Роумінг як удома" та чи буде вона продовжена? Оскільки акція " Шалений Драйв", "Втричі більше" діють до 31 березня, то можливо відбудуться зміни в тарифах передоплати та контракту?», - запитав один з абонентів «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

У «Київстар» запевнили, що про зміни поки невідомо.

«Інформація про зміну умов "Роумінг як вдома" не надходила», - відповіли у «Київстар».

Нагадаємо, раніше «Київстар» змінив тарифи для бізнес-клієнтів. Зміни відбулися з 1 лютого.

Зокрема, була збільшена вартість розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки.

«З огляду на економічні та ринкові умови, а також розширення можливостей сервісів, компанія переглянула вартість деяких тарифних пропозицій для бізнес-клієнтів», - пояснювали у «Київстар».

Також нагадаємо, що «Київстар» відновив популярну послугу – Ді Джингл. Вона була недоступна після хакерскої атаки 12 грудня.

Так, З 9 лютого абоненти знову можуть замінити стандартну мелодію гудків на улюблений трек та налаштувати індивідуальні мелодії для різних контактів.

Вартість послуги «Київстар» для пакету Classic — 25 грн/міс або 1 грн/день, для пакету Premium — 50 грн/міс або 2 грн/день.

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