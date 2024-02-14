Телекоммуникационная компания «Киевстар» предоставила информацию по поводу изменений условий и стоимости тарифов весной.

В «Киевстар» ответили на вопросы об изменениях в тарифах в ближайшее время.

«Состоится ли изменение стоимости тарифов мобильной связи в Украине и за рубежом? Пока действует акция "Роуминг как дома" и будет ли она продолжена? Поскольку акция "Безумный Драйв", "Втрое больше" действуют до 31 марта, возможно, произойдут изменения в тарифах предоплаты и контракта?», - спросил один из абонентов «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

В «Киевстаре» заверили, что об изменениях пока неизвестно.

«Информация об изменении условий "Роуминг как дома" не поступала», – ответили в «Киевстар».

Напомним, ранее "Киевстар" изменил тарифы для бизнес-клиентов. Изменения произошли с 1 февраля.

В частности, была увеличена стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

"Учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов, компания пересмотрела стоимость некоторых тарифных предложений для бизнес-клиентов", - объясняли в "Киевстар".

Также напомним, что «Киевстар» восстановил популярную услугу – Ди Джингл. Она была недоступна после атаки хакеров 12 декабря.

Так, с 9 февраля абоненты снова могут заменить стандартную мелодию гудков на любимый трек и настроить индивидуальные мелодии для различных контактов.

Стоимость услуги «Киевстар» для пакета Classic – 25 грн/мес или 1 грн/день, для пакета Premium – 50 грн/мес или 2 грн/день.

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