Так, у «Київстар» з’явився новий тарифний план, пише Politeka.net.

Він отримав назву "ВСЕ РАЗОМ Wow + ТБ" і до нього входять – безлімітний трафік; Домашній Інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/c; 6 000 МБ; безлімітні дзвінки на Київстар; 60 хвилин на інші мобільні та за кордон; Київстар ТБ.

Коштує такий тариф - 125 грн за місяць. Тобто, ≈ 4,17 грн/день. У «Київстар» наголошують, що цей тариф допоможе зекономити 60%.

Все разом – це, коли абонент об'єднує мобільний телефон, домашній інтернет та ТБ в один тариф.

«Оплачуєте на мобільний номер одразу за все, і це вигідніше, ніж платити за кожну послугу окремо», - пояснюють в «Київстар».

Також у «Київстар» вказали на важливий нюанс - тариф доступний тільки для нових абонентів Домашнього Інтернету.

У свою чергу деякі абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на проблеми зі зв’язком, а також нав’язливий подекуди сервіс:

«У мого батька кнопковий телефон, тобто інтернетом на телефоні він не користується взагалі. Цікаво, хіба ви не бачите цього? Сумніваюсь. Навіщо безкінечно його завалювати пропозиціями перейти на інший тариф, де більше інтернету? Виникає бажання користуватись тільки іншим оператором і позбутися київстару взагалі»,

«Підключайте все разом, а потім сидіть без звʼязку, вже четверту добу ніхто не їде робити інтернет, кожного дня дзвонимо оператору, лишаємо заявки і на цьому все закінчується, пів села без інтернету і нормального звʼязку. P.S. Піски, Сумська область, Буринський район»,

«Як визвати майстра, щоб локально усунув проблеми? До операторів неможливо дозвонитись, а інтернета немає 5 днів, якщо буває, то дуже погана швидкість. Місто Хмельницький. Це вже неможливо терпіти!».

У "Київстар" запевнили, що працюють над покращенням роботи мережі.

Останні новини України:

"Київстар" назвав умову, яка стосується всіх абонентів - за що і яку суму спишуть.

Зникнення грошей - у "Київстар" попередили всіх абонентів.

Вже відсьогодні - "Київстар" повідомив про важливі зміни.