Так, у «Киевстара» появился новый тарифный план, пишет Politeka.net.

Он получил название "ВСЕ ВМЕСТЕ Wow + ТВ" и в него входят – безлимитный трафик; Домашний Интернет со скоростью 100 Мбит/с; 6000 МБ; безлимитные звонки на Киевстар; 60 минут на другие мобильные и за границу; Киевстар ТВ.

Стоит такой тариф – 125 грн в месяц. То есть, ≈ 4,17 грн/день. В «Киевстаре» отмечают, что этот тариф поможет сэкономить 60%.

Все вместе – это когда абонент объединяет мобильный телефон, домашний интернет и ТВ в один тариф.

«Оплачиваете на мобильный номер сразу, и это выгоднее, чем платить за каждую услугу отдельно», - объясняют в «Киевстар».

Также в «Киевстаре» указали на важный нюанс – тариф доступен только для новых абонентов Домашнего Интернета.

В свою очередь, некоторые абоненты «Киевстар» продолжают жаловаться на проблемы со связью, а также порой навязчивый сервис:

«У моего отца кнопочный телефон, то есть интернетом на телефоне он не пользуется вообще. Интересно, разве вы не видите этого? Сомневаюсь. Зачем бесконечно его заваливать предложениями перейти на другой тариф, где больше Интернета? Возникает желание пользоваться только другим оператором и избавиться от киевстара вообще»,

«Подключайте все вместе, а потом сидите без связи, уже четвертые сутки никто не едет делать интернет, каждый день звоним оператору, оставляем заявки и на этом все заканчивается, половина села без интернета и нормальной связи. PS Пески, Сумская область, Бурынский район»,

«Как вызвать мастера, чтобы локально устранил проблемы? До операторов невозможно дозвониться, а интернета нет 5 дней, если бывает, то очень плохая скорость. Город Хмельницкий. Это уже невозможно терпеть!".

В "Киевстаре" заверили, что работают над улучшением работы сети.

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