Мобільний оператор «Київстар» повідомив про зміни, які стануться вже найближчими днями.

Телекомунікаційна компанія «Київстар» попередила про відключення однієї з послуг, пише Politeka.net.

Мова йде про послугу StarFіnd.

«З 21 лютого 2024 року послуга StarFіnd закривається. Ми відключимо послугу для всіх користувачів автоматично», - попередили у «Київстар».

Натомість абоненти мобільного оператора зможуть підключити послугу, яка називається «Мобільна безпека».

«Мобільна безпека» в один клік покаже на мапі всі повітряні тривоги в Україні. Функції захисту рідних та смартфона тепер в одному додатку», - йдеться у описі послуги.

Також у «Київстар» повідомили, скільки коштує послуга «Мобільна безпека».

Так, тариф «Захист» кошутватиме 10,5 грн. на тиждень.

Тариф «Захист +» - 14 гривень на тиждень.

Нагадаємо, раніше послуга StarFіnd називалася Маячок. Її було перейменовано з 27 січня 2022-го року.

Завдяки цьому сервісу абоненти Київстар могли дізнатися, де перебувають їх рідні чи друзі, якщо вони дозволили ділитися своєю локацією. Наприклад, батьки могли перевіряти місцеперебування своєї дитини.

Як повідомлялося, «Київстар» змінив тарифи для бізнес-клієнтів. Нові розцінки запрацювали з 1 лютого.

Як повідомили в компанії, зокрема, була збільшена вартість розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки.

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