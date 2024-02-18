Мобильный оператор «Киевстар» сообщил об изменениях, которые произойдут в ближайшие дни.

Телекоммуникационная компания "Киевстар" предупредила об отключении одной из услуг, пишет Politeka.net.

Речь идет об услуге StarFind.

«С 21 февраля 2024 года услуга StarFind закрывается. Мы отключим услугу всем пользователям автоматически», - предупредили в «Киевстар».

Вместо этого абоненты мобильного оператора смогут подключить услугу, которая называется «Мобильная безопасность».

"Мобильная безопасность в один клик покажет на карте все воздушные тревоги в Украине. Функции защиты родных и смартфона теперь находятся в одном приложении", - говорится в описании услуги.

Также в «Киевстаре» сообщили, сколько стоит услуга «Мобильная безопасность».

Так, тариф «Защита» будет стоить 10,5 грн. в неделю.

Тариф «Защита+» – 14 гривен в неделю.

Напомним, ранее услуга StarFind называлась Маячок. Она была переименована с 27 января 2022-го года.

Благодаря этому сервису абоненты "Киевстар" могли узнать, где находятся их родные или друзья, если они позволили делиться своей локацией. Например, родители могли проверять местонахождение своего ребенка.

Как сообщалось, "Киевстар" изменил тарифы для бизнес-клиентов. Новые цены заработали с 1 февраля.

Как сообщили в компании, в частности, была увеличена стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

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Также сообщалось об изменении стоимости и условий "Киевстара".