Так абоненты подписки «Киевстар» могут выбрать новую Суперсилу 300 минут, пишет Politeka.net.

«И получить еще больше возможностей для общения», - отметили в «Киевстар».

Как объясняют в «Киевстар», минуты можно использовать при звонках на номера других мобильных и городских операторов Украины, а также за границу на номера ряда стран.

А именно: Бельгия, Индия, Испания, Италия, Канада, Молдова, Германия, Польша, Румыния, США, Чехия, Норвегия, Швеция.

«Также ее можно использовать в странах, где доступна услуга Роуминг как дома», – сообщили в «Киевстаре».

Также в «Киевстаре» уточнили, что Суперсила 300 минут действует для таких тарифов: Твой Безлим, Твой Максимум, LOVE UA Песня, LOVE UA Свет, LOVE UA На максимум, LOVE UA Сила.

Кроме того в «Киевстар» подчеркнули, что абоненты, у которых уже подключена похожая Суперсила 100 минут на другие сети и за границу, могут и дальше использовать ее или заменить новой.

«Для новых подключений будет доступна именно Суперсила 300 минут», – пояснили в «Киевстар», напомнив, что Суперсилы это дополнительные услуги, которые можно заказать в большинстве тарифов.

Кроме того, с 21 февраля закрывается услуга StarFind.

Как предупредили в «Киевстар», услугу отключат для всех пользователей автоматически.

Вместо этой услуги абоненты "Киевстар" могут подключать услугу "Мобильная безопасность".

Также в «Киевстар» сообщили, сколько это будет стоить. Так, тариф "Защита" стоит 10,5 грн в неделю, а тариф "Защита +" 14 грн. в неделю.

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