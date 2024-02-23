Телекоммуникационная компания «Киевстар» запускает новую услугу для абонентов, выяснилось, сколько она будет стоить.

"Киевстар" сообщил, что запускает новую услугу "Мой пульт".

Услуга будет действовать с 20 февраля для пользователей тарифов IoT.

«Если у вашей организации есть центральный пульт, на который происходит передача данных по M2M-оборудованию, с услугой Мой Пульт вы можете передавать такие данные, не используя SMS или CSD минуты из вашего тарифного плана», - сообщили в «Киевстар» цель услуги.

Мой Пульт действует для таких тарифов: IoT Старт, IoT Мини, IoT База, IoT О, Модем, Стриминг

Также в «Киевстар» сообщили, сколько будет стоить новая услуга.

Для IoT Старт сумма получится самой небольшой – 25 грн/мес.

А вот для Стриминга самой дорогой – 500 грн/мес.

Для тарифа IoT Мини услуга обойдется в 35 грн/мес, а для Модем – 300 гривен в месяц.

Добавим, что «Киевстар» также сообщил о новой выгоде абонентам «Киевстар».

Так, можно получить втрое больше гигабайтов и минут для звонков по Украине, а также мобильного интернета в роуминге.

При этом стоимость тарифа не меняется. Предложением можно воспользоваться до 31 марта.

Некоторых абонентов эта новость взволновала – люди переживают, что в ближайшем будущем узнают о повышении тарифов.

«С такими крутыми акциями и выгодой для абонентов, вы скорее всего поднимете стоимость тарифов (предоплата)?»,

«… Почему такая щедрость??? И не приведет ли в будущем, за эту "щедрую плюшечку" х3 к удорожанию тарифов? Не верю, в просто такую ​​халяву от Киевстар..» .

В «Киевстар» заверили, что об изменении тарифов не известно.

Последние новости Украины:

Уже с сегодняшнего дня - в "Киевстар" сообщили об изменениях.

"Киевстар" устроит абонентам необычную проверку.

Неожиданные проблемы с "Киевстар" - пришлось обратиться в полицию.