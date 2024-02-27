«Київстар» повідомив абонентам, що буде у разі, якщо не сплатити рахунок вчасно, пише Politeka.net.
У такому разі «Київстар» запропонував абонентам скористатись послугою «Тиждень довіри».
Завдяки цій послуги можна отримати на 7 днів «Домашній Інтернет», безкоштовні дзвінки на номери в мережі та 100 МБ на день для мобільного інтернету.
«Скористатись можуть усі користувачі послуги «Домашній Інтернет» та тарифних планів «Київстар Все разом», які забули вчасно поповнитись», - уточнили в «Київстар».
Послуга «Тиждень довіри» безкоштовна.
«Підключити та користуватися послугою можна без додаткової плати», - поснили у «Київстар».
У «Київстар» також підкреслили, що підключити послугу можна раз на місяць, якщо на рахунку недостатньо коштів, а доступ до інтернету та телебачення уже вимкнено.
Термін дії послуги – 7 днів.
«Тиждень довіри» від "Київстар" відключається автоматично через 7 днів або щойно абонент поповнить рахунок.
Підключити послугу можуть усі користувачі Домашнього Інтернету, крім контрактних абонентів із тарифом «Все разом».
Додамо, що деякі клієнти «Київстар» продовжують скаржитись на тарифи. Особливо, у тому випадку, коли телефоном користується літня людина.
«Поверніть тариф 50 грн. Людям похилого віку не потрібен і немає його там ... інтернет!», - звернувся до «Київстар» один знезадоволених абонентів.
У «Київстар», реагуючи на критику, запевняють, що при встановленні розміру оплати в тарифах компанія орієнтується на ринкову ситуацію в країні.
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