На абонентів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone» та «lifecell» чекають зміни, які торкнуться оплати за послуги.

Ухвалено законопроєкт, який стосується як абонентів «Київстар», так і клієнтів «Vodafone» та «lifecell».

Про зміни повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, за його словами, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Таким чином, українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники — в Україні.

«Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС», - повідомив Федоров.

Міністр також висловив сподівання, що народні депутати проголосують за законопроєкт загалом.

Зазначимо, що, наприклад, у «Київстар наразі діє пропозиція Роумінг, як вдома, що дозволяє телефонувати та надсилати повідомлення у 27 країнах світу за тими ж умовами, що і в Україні. У послугу також входять мегабайти для інтернету в роумінгу, їх кількість залежить від вашого тарифного плану.

У «Київстар» також зазначають, що вихідні дзвінки та SMS із роумінгу не в Україну тарифікуються залежно від країни, куди саме ви телефонуєте або надсилаєте повідомлення.

Крім того у «Київстар» попереджають, що є країни, де дзвінки та SMS тарифікуються незалежно від напрямку — 150 грн/хв та 15 грн/SMS. А саме це Британські Віргінські острови, Бруней-Даруссалам, Гамбія, Гондурас, Зімбабве, Ємен, Іран, Куба, Ліван, Лівія, Мавританія, Нігер, Сейшельські острови, Сирія, Ефіопія, а також оператори супутникового зв'язку та операторів, які надають свої послуги на авіа-/морському транспорті.

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