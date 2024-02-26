Абоненти «Київстар» продовжують обурюватись з приводу зняття з їхніх разунків певної суми.

«Ось так «Київстар» обманює своїх клієнтів?», - дратуються люди, намагаючись зрозуміти, чому з їхніх рахунків знімають одну гривню, що приводить до недостатку коштів для сплати за тариф.

Це у свою чергу призводить до того, що з рахунку починає зникати по 20 гривень.

«1 грн. зняли за безкоштовну акцію, яку тепер оцінили в 1 грн. І цю грн. знімають відразу після поповнення, щоб не було можливості оплатити тариф. Віртуози – аферисти і мене так покарали»,

«Це за акцію, яка була після того, як Київстар не працював. А потім надавав "безкоштовний черговий пакет". Тепер за цю акцію знімають по 1 грн., але так, щоб після зняття 1 грн. не вистачало на рахунку грошей на оплату пакету, і знімають добові 20 грн. Хто не відстежує – платить по 20 грн на день і не розуміє, чому не сплачено пакет», - обговорюють абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

Одна з абоненток «Київстар» повідомила про ще одну неприємність:

«Підключена під час переходу на тариф суперсила зникла наступного дня. І досі не повернули».

«Те саме, 3 місяці ми не користуємося київстар тв, сьогодні зняли 150 без попередження, оператори брешуть кажуть ми надсилали, і по 8 гривень брало кожного дня, але в додатку в історії такого немає близько, компенсують собі, як хочуть з рахунку…», - додала свою скаргу ще одна абонентка у «Київстар».

У «Київстар» відреагували на скаргу щодо зникнення Суперсили.

«Ми перепрошуємо та повернемо вам ці кошти», - запевнили у «Київстар», запропонувавши клієнтці звернутись зі своїм запитом до контакт-центру.

Додамо, раніше у «Київстар» пояснили, що зняття однієї гривні обумовлено вимогами податкового законодавства. 1 грн знімається лише у випадку, якщо ви користувалися послугами зв'язку в період, коли була скасована оплата тарифу (з 22.12.2023 та 01.01.2024).

«Використання послуг — це згода з умовами «скасування оплати в тарифах», - підкреслювали у «Київстар».

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