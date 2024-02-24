До телекомунікаційної компанії «Київстар» продовжують надходити скарги, щодо зняття з рахунків клієнтів певної суми.

У «Київстарі» ж наголошують, що діють у рамках законодавства.

Мова йде про одну гривню, яка знімаєтсья з рахунків абонентів «Київстар».

«Добрий день, чому коли в мене знялась 1 грн додатково знялося 20 грн. В мене повинна бути відключена послуга щоденної плати за тариф поверніть мені мої гроші»,

«Що за податок придумали 1 гривня? Попередити слабо. Знову якась байда починається. Не гарно так поступати».

«А чому ви не повідомляєте абонентів що ви у них гроші крадете?.. А чому ви не повідомили, що це не безкоштовно, а буде коштувати 1 грн? Сьогодні ви не надали пакет послуг моїй мамі тому що (як сказав ваш оператор) з неї зняли 1 грн за "Безкоштовний'' пакет послуг… А ще за 20грн надали пакет на день. Де ваше повідомлення що це не безкоштовно?», - пишуть абоненти на офіційній сторінці "Київстар" у Facebook.

У «Київстар» запевнили, що «В SMS було повідомлено, що буде скасовано наступну оплату за тариф, тобто малась на увазі стандартна вартість вашого тарифу».

А також підкреслили:

«Є такий податковий закон в Україні».

Зазначимо, що на сайті «Київстар» є пояснення, чоу з рахунків абонентів знімаєтсья одна гривня:

«Таке зняття обумовлено вимогами податкового законодавства. 1 грн знімається лише у випадку, якщо ви користувалися послугами зв’язку в період, коли була скасована оплата тарифу (з 22.12.2023 та 01.01.2024). Використання послуг — це згода з умовами «скасування оплати в тарифах». Однією з умов, якої є зняття 1 грн протягом 2024 року».

Нагадаємо, що після хакерської атаки у грудні минулого року «Київстар» надава абонентам компенсації у вигляді скасування наступної планової оплати за тариф.

Останні новини України:

Прийде повідомлення: у "Київстар" попередили, про ща мають знати усі абоненти.

"Київстар" повідомив, що зміниться із 21 лютого.

Несподівані проблеми з "Київстар" - довелося звернутися у поліцію.