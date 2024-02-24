В телекоммуникационную компанию «Киевстар» продолжают поступать жалобы относительно снятия со счетов клиентов определенной суммы.

В «Киевстар» отмечают, что действуют в рамках законодательства.

Речь идет об одной гривне, которая снимается со счетов абонентов «Киевстар».

«Добрый день, почему когда у меня снялось 1 грн дополнительно снялось 20 грн. У меня должна быть отключена услуга ежедневной платы за тариф – верните мне мои деньги»,

"Что за налог придумали 1 гривна? Предупредить слабо. Снова какая-то байда начинается. Не хорошо так поступать».

«А почему вы не сообщаете абонентам, что вы у них деньги крадете?.. А почему вы не сообщили, что это не бесплатно, а будет стоить 1 грн? Сегодня вы не предоставили пакет услуг моей маме, потому что (как сказал ваш оператор) с нее сняли 1 грн за "Бесплатный" пакет услуг… А еще за 20грн предоставили пакет в день. Где ваше сообщение, что это не бесплатно?», - пишут абоненты на официальной странице "Киевстар" в Facebook.

В «Киевстаре» заверили, что «В SMS было сообщено, что будет отменена следующая оплата за тариф, то есть имелась в виду стандартная стоимость вашего тарифа».

А также подчеркнули:

"Есть такой налоговый закон в Украине".

Отметим, что на сайте «Киевстар» есть объяснение, почему со счетов абонентов снимается одна гривна:

"Такое снятие обусловлено требованиями налогового законодательства. 1 грн снимается только в том случае, если вы пользовались услугами связи в период, когда была отменена оплата тарифа (с 22.12.2023 и 01.01.2024). Использование услуг — это согласие с условиями отмены оплаты в тарифах. Одним из условий, которым является снятие 1 грн в течение 2024 года".

Напомним, что после хакерской атаки в декабре прошлого года "Киевстар" предоставляла абонентам компенсации в виде отмены следующей плановой оплаты за тариф.

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