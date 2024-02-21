Щоб зателефонувати до оператора компанії "Київстар", необхідно знати важливі нюанси.

Існує кілька способів зв'язатися із оператором мобільного зв'язку "Київстар".

Докладніше про те, як зателефонувати оператору Київстар, читайте далі.

Номер для зв'язку з оператором вже встановлено на сім-карті - це 466. Також можна набрати безкоштовний номер 0 800 300 466.

Зателефонувавши на ці номери, клієнти потрапляють у голосове меню. Для таких дзвінків не потрібен інтернет або наявність коштів на рахунку.

Вони можуть отримати інформацію про поточний тариф "Київстар", подробиці про включені послуги, акції та спеціальні пропозиції, вартість дзвінків та повідомлень за кордон, а також про можливість підключення додаткових гігабайт.

Як зателефонувати до оператора "Київстар".

Однак, коли потрібно поставити індивідуальне запитання, загальна інформація голосового меню може бути дратівливою.

Однак без прослуховування загальної інформації від "Київстар" не обійтися.

Наберіть один із запропонованих зверху номерів і дотримуйтесь інструкцій:

Виберіть потрібну мову спілкування, а потім натисніть 2 для доступу до основного меню. Повторно натисніть 2 і ознайомтеся з усіма доступними пунктами, а потім виберіть 9. Натисніть ще раз 9 і дочекайтеся підключення до живого оператора служби підтримки.

Слід зазначити, що алгоритми можуть змінюватись в залежності від появи нових акцій та зміни тарифних планів. Зазвичай зв'язок із консультантом доступний наприкінці списку.

Як зателефонувати до оператора "Київстар".

Іншою альтернативою є використання мобільного додатка «Мій Київстар», доступного на Google Play та App Store. З його допомогою можна контролювати витрати, поповнювати рахунок, змінювати тарифні плани та спілкуватися з консультантами через онлайн-чат.

Також можливе отримання відповідей у ​​месенджерах, таких як Viber, Telegram або Facebook, де користувачі можуть спілкуватися з чат-ботом, ввівши запит "Київстар" у пошуковий рядок та наслідуючи підказки.

Зазначимо, що часом абоненти "Київстар" озвучують свої скарги на офіційній сторінці оператора у Facebook. У тому числі і на неможливість додзвонитися до оператора:

"Цікаво, а клієнтська підтримка взагалі працює? Або типу вона у вас тільки для виду? Вже годину не можу додзвонитися!"

У "Київстар" попереджають, що лінії справді можуть бути перевантажені.

"... Є значний ажіотаж по всіх каналах спілкування. Тому треба почекати. Можу порадити написати в приватні повідомлення. У меседжер прийде повідомлення, коли приєднається оператор", - попереджають у "Київстар".

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