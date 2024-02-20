Если произошла ситуация, когда SIM-карта Киевстар утеряна, повреждена или заблокирована, восстановление номера — это простой процесс, которым вы можете управлять самостоятельно.
Вот пошаговое руководство, которое поможет вам в процессе восстановления:
В магазине "Киевстар".
Посетите любой магазин «Киевстар», и его сотрудники бесплатно помогут вам восстановить SIM-карту.
Самостоятельная реставрация.
Приобретите Smart SIM в интернет-магазине «Киевстар».
Вставьте Smart SIM в телефон и наберите *111#, чтобы активировать карту.
Отправьте запрос на номер 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХХХХХХХ — это номер вашего телефона, а YYYYYY — это либо 8-значный PUK1 старой SIM-карты, либо 19-значный ICC.
Ваш номер будет восстановлен в течение 7 часов, и вы получите SMS-подтверждение.
Как восстановить SIM-карту "Киевстар".
Во время ожидания вам начислят 100 минут на Киевстар и 100 МБ.
Чтобы проверить баланс, наберите *115#.
Важные примечания по независимой замене SIM-карты "Киевстар".
Не пополняйте счет до тех пор, пока не получите СМС с подтверждением восстановления номера.
У вас есть 4 попытки в течение суток, чтобы ввести правильный запрос на замену SIM.
Самостоятельная замена SIM-карт планшета или услуг «Запасная SIM-карта» невозможна.
Если с момента активации Smart SIM прошло более 7 дней, самостоятельная замена невозможна.
Особенности замены SIM-карты в магазине "Киевстар".
Если вы являетесь абонентом подписки, для замены SIM-карты предоставьте украинский паспорт.
Если ваш абонентский номер не зарегистрирован, предоставьте сотруднику магазина данные по восстанавливаемой карте.
Дополнительные советы по защите SIM-карты "Киевстар".
Заблокировать самостоятельную замену SIM-карты можно по номеру 2451# или позвонив по номеру 466.
Снимите блокировку в любое время, позвонив по номеру 466.
Как восстановить SIM-карту "Киевстар".
Защищайте свой PUK-код и ICC, особенно если они привязаны к банковской карте, как конфиденциальную информацию.
Если вы получили сообщение о несанкционированной попытке замены SIM-карты, перезагрузите телефон, чтобы сохранить SIM-карту в безопасности.
Об этом сообщается на официальном сайте "Киевстар".
Напомним, что с 1 января 2022 года восстановить утерянную или сломанную SIM-карту можно только при условии идентификации абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг (то есть у мобильного оператора) и предоставления персональных данных. То есть, по паспорту.
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