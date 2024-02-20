Если знать, как восстановить SIM-карту "Киевстар", можно будет восстановить свой номер и сохранить тариф, баланс счета и подключенные услуги.

Если произошла ситуация, когда SIM-карта Киевстар утеряна, повреждена или заблокирована, восстановление номера — это простой процесс, которым вы можете управлять самостоятельно.

Вот пошаговое руководство, которое поможет вам в процессе восстановления:

В магазине "Киевстар".

Посетите любой магазин «Киевстар», и его сотрудники бесплатно помогут вам восстановить SIM-карту.

Самостоятельная реставрация.

Приобретите Smart SIM в интернет-магазине «Киевстар».

Вставьте Smart SIM в телефон и наберите *111#, чтобы активировать карту.

Отправьте запрос на номер 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХХХХХХХ — это номер вашего телефона, а YYYYYY — это либо 8-значный PUK1 старой SIM-карты, либо 19-значный ICC.

Ваш номер будет восстановлен в течение 7 часов, и вы получите SMS-подтверждение.

Как восстановить SIM-карту "Киевстар".

Во время ожидания вам начислят 100 минут на Киевстар и 100 МБ.

Чтобы проверить баланс, наберите *115#.

Важные примечания по независимой замене SIM-карты "Киевстар".

Не пополняйте счет до тех пор, пока не получите СМС с подтверждением восстановления номера.

У вас есть 4 попытки в течение суток, чтобы ввести правильный запрос на замену SIM.

Самостоятельная замена SIM-карт планшета или услуг «Запасная SIM-карта» невозможна.

Если с момента активации Smart SIM прошло более 7 дней, самостоятельная замена невозможна.

Особенности замены SIM-карты в магазине "Киевстар".

Если вы являетесь абонентом подписки, для замены SIM-карты предоставьте украинский паспорт.

Если ваш абонентский номер не зарегистрирован, предоставьте сотруднику магазина данные по восстанавливаемой карте.

Дополнительные советы по защите SIM-карты "Киевстар".

Заблокировать самостоятельную замену SIM-карты можно по номеру 2451# или позвонив по номеру 466.

Снимите блокировку в любое время, позвонив по номеру 466.

Как восстановить SIM-карту "Киевстар".

Защищайте свой PUK-код и ICC, особенно если они привязаны к банковской карте, как конфиденциальную информацию.

Если вы получили сообщение о несанкционированной попытке замены SIM-карты, перезагрузите телефон, чтобы сохранить SIM-карту в безопасности.

Об этом сообщается на официальном сайте "Киевстар".

Напомним, что с 1 января 2022 года восстановить утерянную или сломанную SIM-карту можно только при условии идентификации абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг (то есть у мобильного оператора) и предоставления персональных данных. То есть, по паспорту.

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