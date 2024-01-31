«Lifecell» зробив оголошення щодо своєї послуги «Другий номер».

«Підключайте послугу "Другий номер” та тримайте свої особисті й робочі справи під контролем! Ви отримаєте додатковий номер, який можна використовувати для тимчасових контактів!», - закликали у «Lifecell».

Також у компанії перерахували переваги послуги «Другий номер». Це, як підкреслили в «Lifecell», зручно, адже одна SIM-ка, а номера два.

Крім того це конфіденційно - співрозмовники бачитимуть Другий номер, а не основний. Але сам абонент бачитиме, на який номер він отримуєте дзвінок.

У «Lifecell» також підкреслили, що послуга «Другий номер» - це вигідно.

«Не потрібно підключати ще один тарифний план», - пояснив мобільний оператор.

Підключення Другого номеру у «Lifecell» дуже швидко – необхідно просто набрати *878#.

«Вартість — 85 грн/4 тижні. Якщо на рахунку недостатньо коштів на 28 днів, оплата здійснюється на менший період, пропорційно до стану рахунку», - пояснили у «Lifecell».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ТОВ "Лайфселл" подало позов до ПрАТ "ВФ Україна" через послугу "Збереження номера".

Це, як повідомляла «Європейська правда», випливає з ухвали Господарського суду міста Києва, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

«lifecell» просить суд зобов'язати Vodafone припинити надання послуги "Збереження номера", оскільки вона суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право lifecell на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку.

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