«Lifecell» сделал объявление о своей услуге «Второй номер».

"Подключайте услугу "Второй номер" и держите свои личные и рабочие дела под контролем! Вы получите дополнительный номер, который можно использовать для временных контактов!", - призвали в Lifecell.

Также в компании перечислили преимущества услуги "Второй номер". Это, как подчеркнули в Lifecell, удобно, ведь одна SIM-ка, а номера два.

Кроме того, это конфиденциально - собеседники будут видеть Второй номер, а не основной. Но сам абонент будет видеть, на какой номер он получает звонок.

В Lifecell также подчеркнули, что услуга Второй номер - это выгодно.

"Не нужно подключать еще один тарифный план", - пояснил мобильный оператор.

Подключение Второго номера в Lifecell очень быстро – необходимо просто набрать *878#.

«Стоимость – 85 грн/4 недели. Если на счете недостаточно средств на 28 дней, оплата производится на меньший период, пропорционально состоянию счета», - пояснили в «Lifecell».

Напомним, ранее стало известно, что ООО "Лайфселл" подало иск в ЧАО "ВФ Украина" за услугу "Сохранение номера".

Это, как сообщала «Европейская правда», следует из постановления Хозяйственного суда города Киева, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

lifecell просит суд обязать Vodafone прекратить предоставление услуги "Сохранение номера", поскольку она противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право lifecell на предоставление электронных коммуникационных услуг и право на получение прибыли.

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