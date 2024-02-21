Существует несколько способов связаться с оператором мобильной связи "Киевстар".

Подробнее о том, как позвонить оператору Киевстар, читайте далее.

Номер для связи с оператором уже предустановлен на сим-карте - это 466. Также можно набрать бесплатный номер 0 800 300 466.

Позвонив на эти номера, клиенты попадают в голосовое меню. Для таких звонков не требуется интернет или наличие средств на счете.

Они могут получить информацию о текущем тарифе "Киевстар", подробности о включенных услугах, акциях и специальных предложениях, стоимости звонков и сообщений за границу, а также о возможности подключения дополнительных гигабайт.

Как позвонить оператору "Киевстар".

Однако, когда требуется задать индивидуальный вопрос, общая информация из голосового меню может быть раздражающей.

В любом случае без прослушивания общей информации от "Киевстар" не обойтись.

Наберите один из предложенных сверху номеров и следуйте инструкции:

Выберите приемлемый язык общения, затем нажмите 2 для доступа к основному меню. Повторно нажмите 2 и ознакомьтесь со всеми доступными пунктами, затем выберите 9. Нажмите 9 еще раз и дождитесь подключения к живому оператору службы поддержки.

Следует отметить, что алгоритмы могут меняться в зависимости от появления новых акций и изменения тарифных планов. Обычно связь с консультантом доступна в конце списка.

Как позвонить оператору "Киевстар".

Другой альтернативой является использование мобильного приложения «Мой Киевстар», доступного на Google Play и App Store. С его помощью можно контролировать расходы, пополнять счет, менять тарифные планы и общаться с консультантами через онлайн-чат.

Также возможно получение ответов в мессенджерах, таких как Viber, Telegram или Facebook, где пользователи могут общаться с чат-ботом, введя запрос "Київстар" в поисковую строку и последуя подсказкам.

Отметим, что порой абоненты "Киевстар" озвучивают свои жалобы на официальной странице оператора в Facebook. В том числе и на невозможность дозвониться оператору:

"Интересно, а клиентская поддержка вообще работает? Или типа она у вас только для вида? Уже час не могу дозвониться!"

В "Киевстар" предупреждают, что линии действительно могут біть перегружены.

"... Есть значительный ажиотаж по всем каналам общения. Поэтому нужно подождать. Могу посоветовать написать в приватные сообщения. В месседжер придет уведомление, когда присоединится оператор", - предупреждают в "Киевстар".

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