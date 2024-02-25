Так, деякі абоненти «Київстар» не можуть зрозуміти, що відбувається з їхніми рахунками.

Люди повідомляють, що зникла мала сума, всього одна гривня, але їх турбує сам факт. Крім того, без цієї гривні сума для поповнення рахунку стає недостатньою.

«І у мене також зняло одну гривню. Це не багато, але прийшлося поповнювати знову, бо 1 гривні не доставало до поповнення. Хоча б попереджали»,

«Від кого можна отримати відповідь за зняття 1 грн з рахунку? Це новий спосіб відновити прибутки після кібератаки? Щоб тепер здирати по 20 грн на день як платню за пакет?»,

«Не має нормальних слів для того щоб я висловила своє обурення! 16 лютого мені прийшла смс, що 19 зніметься плата за тариф - я поповнила рахунок, а 17 лютого з рахунку зняло 1грн, і Київстар навіть не спромігся написати мені про це. ( Зато оператор чемно сказала, що у вас на сайті це написано, я що не маю роботи ваш сайт щогодини перевіряти?). Хоча смски від Київстар у по 2-3 на день приходить. 19 лютого мені не знімає плату за тариф, а 20грн за день користування а чому, бо ви с*** про це мене не повідомили. До повного щастя списали більше 100гб які я накопичила! І оператор, каже «ми вам 20грн повернемо», а гігабайти хто поверне?»,

«Як ви поясните що це?», - скаржаться розлючені абоненти «Київстар».

У «Київстар» вирішили пояснити, що відбувається, підкресливши, що таке зняття обумовлено вимогами податкового законодавства.

«1 грн знімається лише у випадку, якщо ви користувалися послугами зв’язку в період, коли була скасована оплата тарифу (з 22.12.2023 та 01.01.2024).

Використання послуг — це згода з умовами «скасування оплати в тарифах». Однією з умов, якої є зняття 1 грн протягом 2024 року», - пояснили у «Київстар».

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