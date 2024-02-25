Так, некоторые абоненты «Киевстар» не могут понять, что происходит с их счетами.

Люди сообщают, что пропала маленька сумма, всего одна гривна, но их беспокоит сам факт. Кроме того, без этой гривны сумма для пополнения счета становится недостаточной.

«И у меня тоже сняло одну гривну. Это немного, но пришлось пополнять снова, потому что 1 гривны не доставало до пополнения. Хотя бы предупреждали»,

«От кого можно получить вменяемый ответ за снятие 1 грн со счета? Это новый способ восстановить доходы после кабератаки? Чтоб теперь сдирать по 20 грн в день как плату за пакет?»,

«Нет нормальных слов для того, чтобы я выразила свое возмущение! 16 февраля мне пришла смс, что 19 снимется плата за тариф – я пополнила счет, а 17 февраля со счета сняло 1грн, и Киевстар даже не смог написать мне об этом. (Зато оператор вежливо сказала, что у вас на сайте это написано, я что не имею работы ваш сайт каждый час проверять?). Хотя смски от Киевстара по 2-3 в день приходит. 19 февраля мне не снимает плату за тариф, а 20грн за день пользования а почему, потому что вы с*** об этом меня не сообщили. К полному счастью списали более 100гб, которые я накопила! И оператор, говорит «мы вам 20грн вернем», а гигабайты кто вернет?»,

"Как вы объясните что это?" , - жалуются разъяренные абоненты «Киевстар».

В «Киевстаре» решили объяснить, что происходит, подчеркнув, что такое снятие обусловлено требованиями налогового законодательства.

«1 грн снимается только в том случае, если вы пользовались услугами связи в период, когда была отменена оплата тарифа (с 22.12.2023 и 01.01.2024).

Использование услуг — это согласие с условиями отмены оплаты в тарифах. Одним из условий, которым является снятие 1 грн в течение 2024 года», - объяснили в «Киевстаре».

Последние новости Украины:

"Киевстар" объявил дау новых изменений – отключат для всех абонентов.

Vodafone накрутил тарифы и сделал заявление, что изменится.

Также сообщалось, почему абоненту "Киевстар" пришлось обратиться в полицию.