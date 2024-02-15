У компанії «Vodafone» назвали причину, з якої деяким абонентам доведеться платити більше, адже були переглянуті тарифи.

Тарифи мобільного оператора "Vodafone" зростуть вже з 22 лютого, пише Politeka.net.

Абоненти, яких торкнулося здорожчання, розлючені і заявляють, що будуть шукати іншого оператора.

«Якась проблема з тарифом - було 185, зараз 220, за рік 3 рази виросла абонплата, треба йти»,

«Вільного оператора чекаєш по 10 хвилин, в чаті додатку теж тиша як на морському дні. Зате тарифи ще підняли. Я у "захваті" просто»,

«Тарифи піднімають і піднімають а інтернет слабенький . 22 лютого з підвищенням оплати якість покращиться? 200грн/місяць», - скаржаться клієнти «Vodafone».

У «Vodafone» вирішили пояснити, чому тарифи справді зростуть.

«Ми змушені змінити тарифи, адже зазнаємо втрат через руйнацію ворогом нашого обладнання, в рази зросли наші витрати на ремонт та встановлення нового обладнання на заміну знищеного. Багато де немає електрики – там наші базові станції працюють на дизельному паливі, яке зараз подорожчало вдвічі», - повідомили у «Vodafone».

Крім того, у «Vodafone» повідомили, що зміниться після підвищення тарифів:

«Цей вимушений крок дозволить нам не переставати поновлювати та підтримувати роботу мережі, а значить - зв’язок з близькими в умовах війни».

Також у «Vodafone» повідомили, що у відновлення обладнання вкладаються мільйони гривень.

«Розуміємо ваші емоції, адже інформація про подорожчання послуг - це не найприємніша новина. Ми дбаємо про підтримку зв’язку по всій Україні. Вкладаємо мільйони гривень, щоб постійно відновлювати наше обладнання там, де йдуть бойові дії. Ми робимо це власним коштом. Через те, що багато людей переїхали в інші регіони, маємо перебудовувати, підсилювати мережу там, де раніше було менше абонентів….», - відповіли у «Vodafone» на скарги клієнтів.

Нагадаємо, вартість тарифу SuperNet Pro збільшиться з 245 до 280 грн. Тариф SuperNet Turbo 2019 здорожчає зі 170 грн до 200 грн. Вартість тарифу Light+ зросте зі 125 грн/4 тижні до 145 грн/місяць.

Тариф SuperNet Start 2019 зросте у вартості до 195 грн, а вартість тарифу SuperNet Start з поточних 175 грн зросте до 200 грн. Тариф SuperNet Unlim буде коштувати 410 грн.

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