В компании Vodafone назвали причину, по которой некоторым абонентам придется платить больше, ведь были пересмотрены тарифы.

Тарифы мобильного оператора Vodafone вырастут уже с 22 февраля, пишет Politeka.net.

Абоненты, которых коснулось подорожание, взбешены и заявляют, что будут искать другого оператора.

«Какая-то проблема с тарифом – было 185, сейчас 220, за год 3 раза выросла абонплата, надо уходить»,

«Свободного оператора ждешь по 10 минут, в чате приложения тоже тишина как на морском дне. Но тарифы еще подняли. Я "в восторге" просто»,

«Тарифы поднимают и поднимают, а интернет слабенький. 22 февраля с повышением оплаты качество улучшится? 200грн/месяц», - жалуются клиенты Vodafone.

В Vodafone решили объяснить, почему тарифы действительно вырастут.

«Мы вынуждены изменить тарифы, ведь несем потери из-за разрушения врагом нашего оборудования, в разы выросли наши затраты на ремонт и установку нового оборудования взамен уничтоженного. Много где нет электричества – там наши базовые станции работают на дизельном топливе, которое сейчас подорожало вдвое», - сообщили в Vodafone.

Кроме того, в Vodafone сообщили, что изменится после повышения тарифов:

«Этот вынужденный шаг позволит нам не переставать возобновлять и поддерживать работу сети, а значит – связь с близкими в условиях войны».

Также в Vodafone сообщили, что в восстановление оборудования вкладываются миллионы гривен.

«Понимаем ваши эмоции, ведь информация о подорожании услуг – это не самая приятная новость. Мы заботимся о поддержке связи по всей Украине. Вкладываем миллионы гривен, чтобы постоянно восстанавливать наше оборудование там, где идут боевые действия. Мы делаем это за свой счет. Из-за того, что многие переехали в другие регионы, должны перестраивать, усиливать сеть там, где раньше было меньше абонентов…», - ответили в Vodafone на жалобы клиентов.

Напомним, стоимость тарифа SuperNet Pro увеличится с 245 до 280 грн. Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожает со 170 грн. до 200 грн. Стоимость тарифа Light+ вырастет со 125 грн/4 недели до 145 грн/месяц.

Тариф SuperNet Start 2019 возрастет в стоимости до 195 грн, а стоимость тарифа SuperNet Start с текущих 175 грн возрастет до 200 грн. Тариф SuperNet Unlim обойдется в 410 грн.

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