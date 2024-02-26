В «Киевстар» сделали заявление после неприятного инцидента с оплатой их услуг.

Абоненты «Киевстар» продолжают возмущаться по поводу снятия с них определенной суммы.

«Вот так «Киевстар» обманывает своих клиентов?», - раздражаются люди, пытаясь понять, почему с их счетов снимают одну гривну, что приводит к нехватке средств для оплаты тарифа.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что со счета начинает исчезать по 20 гривен.

«1 грн. сняли за бесплатную акцию, которую теперь оценили в 1 грн. И эту грн. снимают сразу после пополнения, чтобы не было возможности оплатить тариф...»,

"Это за акцию, которая была после того, как Киевстар не работал. А затем предоставлял "бесплатный очередной пакет". Теперь за эту акцию снимают по 1 грн, но так, чтобы после снятия 1 грн. не хватало на счете денег на оплату пакета и снимают суточные 20 грн. Кто не отслеживает – платит по 20 грн в день и не понимает, почему пакет не уплачен», - обсуждают абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

Одна из абоненток «Киевстар» сообщила об еще одной неприятности:

«Подключенная при переходе на тариф суперсила исчезла на следующий день. До сих пор не вернули».

«То же самое, 3 месяца мы не пользуемся киевстар тв, сегодня сняли 150 без предупреждения, операторы врут говорят мы присылали, и по 8 гривен брало каждый день, но в приложении в истории такого нет близко, компенсируют себе, как хотят со счета…» , – добавила свою жалобу еще одна абонентка в «Киевстар».

В «Киевстаре» отреагировали на жалобу об исчезновении Суперсилы.

«Мы извиняемся и вернем вам эти средства», - заверили в «Киевстар», предложив клиентке обратиться со своим запросом в контакт-центр.

Добавим, ранее в «Киевстаре» объяснили, что снятие одной гривны обусловлено требованиями налогового законодательства. 1 грн снимается только в том случае, если вы пользовались услугами связи в период, когда была отменена оплата тарифа (с 22.12.2023 и 01.01.2024).

«Использование услуг — это согласие с условиями отмены оплаты в тарифах», - подчеркивали в «Киевстар».

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