Абонентов мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» ждут изменения, которые коснутся оплаты за услуги.

Принят законопроект, касающийся как абонентов «Киевстар», так и клиентов «Vodafone» и «lifecell».

Об изменениях сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Так, по его словам, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом.

Таким образом, украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, а европейские путешественники — в Украине.

«Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций. Становимся на шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС», - сообщил Федоров.

Министр также выразил надежду, что народные депутаты проголосуют за законопроект в целом.

Отметим, что, например, в «Киевстаре сейчас действует предложение Роуминг, как дома, позволяющее звонить и отправлять сообщения в 27 странах мира по тем же условиям, что и в Украине. В услугу также входят мегабайты для интернета в роуминге, их количество зависит от вашего тарифного плана.

В "Киевстар" также отмечают, что исходящие звонки и SMS по роумингу не в Украину тарифицируются в зависимости от страны, куда именно вы звоните или отправляете сообщения.

Кроме того, в «Киевстар» предупреждают, что есть страны, где звонки и SMS тарифицируются независимо от направления — 150 грн/мин и 15 грн/SMS. А именно это Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Гамбия, Гондурас, Зимбабве, Йемен, Иран, Куба, Ливан, Ливия, Мавритания, Нигер, Сейшельские острова, Сирия, Эфиопия, а также операторы спутниковой связи и операторы, предоставляющие свои услуги на авиа-/морском транспорте.

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