Управління терміном дії забезпечує абоненту Київстар безперебійне надання послуг зв'язку для абонентів, але слід мати на увазі важливе правило.

Термін дії номера за тарифним планом "Київстар" продовжується на 365 днів.

Однак це відбувається за дотримання умов, які треба враховувати кожному абоненту "Київстар".

Передплата

Термін дії номера "Київстар" буде продовжено на 365 днів:

Вихідний/вхідний/переадресований дзвінок ненульової тривалості, крім дзвінків, що надійшли на «Автовідповідач».

Успішний вихідний дзвінок на безкоштовні номери (наприклад, 465, 0800 XXXXXX).

Отримання безкоштовного вхідного SMS з номера 0920003700 (Приват24).

Поповнення рахунку будь-яким способом та на будь-яку суму, крім грошових переказів.

Оплата пакетів хвилин/СМС/Інтернет.

Платні SMS, інтернет-сесії та USSD-запити.

Використання послуг з управління відносинами з клієнтами (CPA).

"Київстар" - як дізнатися термін дії номера

Контракт

Для контрактних планів термін дії номера "Київстару" не обмежений.

Проте, оператор "Київстар" має право призупинити надання послуг, якщо абонент не користується послугами зв'язку за номером більше 60 днів.

Крім того, що абоненти "Київстар" повинні знати, який термін дії номера ще корисно пам'ятати, як перевірити дату активації та термін дії тарифу.

"Київстар" - як дізнатись про термін дії номера.

Щодо Передплати, то на обкладинці пакету вказано дату, в яку необхідно активувати номер. Щоб перевірити термін дії номера, надішліть запит *114#. Обидві дати буде вказано включно.

Контракт:

Дата підключення номера у такому випадку знаходиться у Мій Київстар (розділ Огляд/Додаткова інформація).

"Термін дії номера не обмежений. Оператор має право зупинити надання послуг, якщо абонент не користується послугами зв'язку за номером понад 60 днів", - також попереджають у "Київстарі".

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