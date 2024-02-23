Управление сроком действия обеспечивает абоненту Киевстар бесперебойное предоставление услуг связи абонентам, но следует иметь в виду важное правило.

Срок действия номера по тарифному плану «Киевстар» продлевается на 365 дней.

Однако это происходит при соблюдении условий, которе надо учитывать каждому абоненту "Киевстар".

Предоплата

Срок действия номера "Киевстар" будет продлен на 365 дней:

Исходящий/входящий/переадресованный звонок ненулевой длительности, исключая звонки, поступившие на «Автоответчик».

Успешный исходящий звонок на бесплатные номера (например, 465, 0 800 XXXXXX).

Получение бесплатного входящего СМС с номера 0920003700 (Приват24).

Пополнение счета любым способом и на любую сумму, кроме денежных переводов.

Оплата пакетов минут/СМС/Интернет.

Платные SMS, интернет-сессии и USSD-запросы.

Использование услуг управления взаимоотношениями с клиентами (CPA).

"Киевстар" - как узнать срок действия номера

Контракт

Для контрактных планов срок действия номера "Киевстар" не ограничен.

Однако оператор "Киевстар" имеет право приостановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи по номеру более 60 дней.

Кроме того, что абоненты "Киевстар" должны знать, какой срок действия номера, еще будет полезно помнить, как проверить дату активации и срок действия тарифа.

"Киевстар" - как узнать срок действия номера.

Что касается Предоплаты, то на обложке пакета указана дата, в которую необходимо активировать номер. Чтобы проверить срок действия номера, отправьте запрос *114#. Обе даты будут указаны включительно.

Контракт:

Дата подключения номера в таком случае находится в Мой Киевстар (раздел Обзор/Дополнительная информация).

"Срок действия номера не ограничен. Оператор имеет право остановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи по номеру более 60 дней", - также предупреждают в "Киевстар".

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