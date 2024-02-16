В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили абонентов об очередных изменениях.

Так, в «Киевстаре» сообщили, что услуга StarFind принимает свое существование.

"Мы отключим услугу для всех пользователей автоматически", - сообщили в "Киевстар".

Услуга StarFind будет закрыта с 21 февраля.

«Вместо этого абоненты смогут подключить современную услугу Мобильная безопасность», - объяснили в Киевстар.

Так, абонент сможет узнать, где сейчас находятся его близкие – то есть отслеживать передвижение, создавать безопасные места, прокладывать путь и т.д.

А также повысить вероятность вернуть утраченный мобильный телефон.

Кроме того, можно управлять мобильным устройством удаленно и получать уведомления о воздушных тревогах и других видах угроз.

Напомним, с 27 января 2022 года услуга Маячок для всех абонентов была переименована в StarFind.

«Благодаря этому сервису абоненты подписки и контракта Киевстар могут узнать, где находятся их родные или друзья, если они разрешили делиться своей локацией. Например, родители могут проверять местонахождение своего ребенка», - объясняли в «Киевстар».

Тем временем стало известно, что после масштабной хакерской атаки из Киевстара ушел директор по информационной безопасности Юрий Прокопенко.

Увольнение было с согласия обеих сторон, сообщил Прокопенко в комментарии Forbes.

Прессслужба «Киевстар» сообщила, что "Прокопенко принял решение продолжить карьеру вне компании".

Последние новости Украины:

Оператору "Lifecell" пожаловались на "Киевстар".

Изменение стоимости тарифов и условий "Киевстар" касается миллионов украинцев.

"Vodafone" ошарашил новыми тарифами.