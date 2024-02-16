Так, в «Киевстаре» сообщили, что услуга StarFind принимает свое существование.
"Мы отключим услугу для всех пользователей автоматически", - сообщили в "Киевстар".
Услуга StarFind будет закрыта с 21 февраля.
«Вместо этого абоненты смогут подключить современную услугу Мобильная безопасность», - объяснили в Киевстар.
Так, абонент сможет узнать, где сейчас находятся его близкие – то есть отслеживать передвижение, создавать безопасные места, прокладывать путь и т.д.
А также повысить вероятность вернуть утраченный мобильный телефон.
Кроме того, можно управлять мобильным устройством удаленно и получать уведомления о воздушных тревогах и других видах угроз.
Напомним, с 27 января 2022 года услуга Маячок для всех абонентов была переименована в StarFind.
«Благодаря этому сервису абоненты подписки и контракта Киевстар могут узнать, где находятся их родные или друзья, если они разрешили делиться своей локацией. Например, родители могут проверять местонахождение своего ребенка», - объясняли в «Киевстар».
Тем временем стало известно, что после масштабной хакерской атаки из Киевстара ушел директор по информационной безопасности Юрий Прокопенко.
Увольнение было с согласия обеих сторон, сообщил Прокопенко в комментарии Forbes.
Прессслужба «Киевстар» сообщила, что "Прокопенко принял решение продолжить карьеру вне компании".
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