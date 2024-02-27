Телекоммуникационная компания «Киевстар» обратилась ко всем своим клиентам с важной информацией по оплате услуг.

"Киевстар" сообщил абонентам, что будет в случае, если не оплатить счет вовремя, пишет Politeka.net.

В таком случае «Киевстар» предложил абонентам воспользоваться услугой «Неделя доверия».

Благодаря этой услуге можно получить на 7 дней «Домашний Интернет», бесплатные звонки на номера в сети и 100 МБ в день для мобильного интернета.

"Воспользоваться могут все пользователи услуги "Домашний Интернет" и тарифных планов "Киевстар Все вместе", которые забыли вовремя пополниться", - уточнили в "Киевстар".

Услуга «Неделя доверия» бесплатна.

«Подключить и пользоваться услугой можно без дополнительной платы», – уснули в «Киевстар».

В «Киевстаре» также подчеркнули, что подключить услугу можно раз в месяц, если на счете недостаточно средств, а доступ к интернету и телевидению уже отключен.

Срок действия услуги – 7 дней.

Неделя доверия от Киевстар» отключается автоматически через 7 дней или как только абонент пополнит счет.

Подключить услугу могут все пользователи Домашнего Интернета кроме контрактных абонентов с тарифом «Все вместе».

Добавим, что некоторые клиенты Киевстар продолжают жаловаться на тарифы. Особенно, в том случае, когда телефоном пользуется пожилой человек.

«Верните тариф 50 грн. Старикам не нужен и нет его там… интернет!», - обратился к «Киевстару» один из недовольных абонентов.

В «Киевстаре», реагируя на критику, заверили, что при установлении размера оплаты в тарифах компания ориентируется на рыночную ситуацию в стране.

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