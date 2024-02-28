Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила об изменениях, которые произойдут в ближайшие дни.

В «Киевстар» объявили об очередных изменениях, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению компании Киевстар, произойдут изменения в тарификации городских звонков в услугах фиксированной связи.

«С 1 марта 2024 года в тарифных планах фиксированной связи звонки в пределах города будут тарифицироваться как направление междугородних звонков», – предупредили в «Киевстаре».

Изменения произойдут постановлением НКЭК № 391 от 18.10.2023 г. относительно того, что с 1 января 2024 года тарификация звонков фиксированной телефонии установлена ​​одинаково, как в пределах города, так и для междугороднего трафика.

Также в «Киевстар» добавило, что кроме того, в тарифных планах не будут начисляться нетарифицируемые минуты по направлению в черте города.

"Такие изменения не повлияют на оплату пользователей", - заверили в "Киевстар".

Тем временем некоторые абоненты «Киевстар» продолжают жаловаться на качество связи.

«Подскажите, куда связь и мобильный инет исчезают? Снова хакеры? Киев, левый берег, Днепровский р-н?»,

«Что со связью? Нет интернета. Я за что 190 гривен в месяц плачу?»,

«Что с интернетом, почему исчезает»,

«А что происходит с вашей связью? За прошедшие 10 мин покрытие трижды исчезало совсем, а теперь 3G, вместо 4»,

«… В течение часа связь либо исчезает, либо 3G или она настолько слаба, что не работает! Все попытки уточнить в операторе в чем дело, не дали никаких результатов! В ответ – что-то типа у нас все нормально, мы проверим» , – жалуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстаре» заверили, что инженеры компании постоянно работают над улучшением сети.

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