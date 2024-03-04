Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила абонентам о важных изменениях, о которых нужно знать.

В «Киевстар» поделились со своими и потенциальными клиентами новостью об изменениях в работе, пишет Politeka.net.

«Наконец-то можем поделиться новостью. Недавно наша компания получила разрешение от НКЭК на использование кода — 077», - говорится в сообщении «Киевстар».

В «Киевстар» высказали предположение, что эти симки приносят удачу их владельцам.

В компании не смогли точно сказать, когда номера с новым кодом можно будет купить, но заверили, что не произойдет скоро.

«Пока мы не можем сообщить точных сроков, когда номера с кодом 077 появятся в наличии», - пояснили в «Киевстар».

В «Киевстар» также уточнили, как новый код повлияет на стоимость тарифов:

"Номер не влияет на тариф".

При этом заменить код на старом номере будет нельзя.

«Новый код – новый номер… Это будут новые номера, доступные для покупки», – говорят в «Киевстар».

Напомним, «Киевстар» сможет предоставлять своим абонентам телефонные номера с новым кодом 77. Таким образом, новые номера будут начинаться +380 77.

Абонентская емкость дополнительного кода сети составляет 10 млн. негеографических номеров.

Такое решение предопределено заполнением большинства лимитов на кодах в номерах компании.

«Оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов "Киевстар" в перспективе ближайших двух лет», - отмечали в «Киевстар».

В настоящее время «Киевстар» пользуется кодами сети 67, 68, 96, 97 и 98. Емкость сети для каждого из этих кодов составляет 10 млн номеров.

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