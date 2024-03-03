Абоненти телекомунікаційної компанії «Київстар» втратили доступ до однієї з популярних послуг оператора.

Від послуги відключили всіх абонентів «Київстар», пише Politeka.net.

Мова йде про послугу StarFіnd. У «Київстар» повідомили, що вона закривається.

«Ми відключимо послугу для всіх користувачів автоматично», - попереджали у «Київстар» своїх абонентів.

Раніше послуга StarFіnd називалася «Маячок».

«Завдяки цьому сервісу абоненти передплати та контракту Київстар можуть дізнатися, де перебувають їх рідні чи друзі, якщо вони дозволили ділитися своєю локацією. Наприклад, батьки можуть перевіряти місцеперебування своєї дитини», - розповидали у «Київстар» про користь цієї послуги.

З 21 лютого такої послуги «Київстар» більше не надає.

«Натомість абоненти зможуть підключити сучасну послугу Мобільна безпека», - повідомили у «Київстар», пояснюючи, що функції захисту рідних та смартфона тепер в одному додатку.

Зокрема, завдяки цій послузі абоненти «Київстар» можуть відстежувати пересування своїх близьких на мапі онлайн, отримувати повідомлення, коли хтось із учасників заходить або виходить з безпечного/небезпечного місця, отримувати сповіщення про повітряні тривоги, вуличні бої, артобстріли, хімічні та ядерні загрози.

У «Київстар» також повідомили, скільки коштуватиме послуга «Мобільна безпека».

За «Захист» абонентам «Київстар» доведеться сплатити 10,5 грн на тиждень, а за «Захист +» - 14 гривень на тиждень.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що «Київстар» отримав новий код для мобільних номерів — 77

Тобто, нові номери будуть починатися так: +380 77.

На даний момент «Київстар» використовує пʼять національних кодів мобільного звʼязку: 67, 68, 96, 97 і 98. Частка їхнього використання досягла 79% загальної ємності.

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