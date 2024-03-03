От услуги отключили всех абонентов "Киевстар", пишет Politeka.net.
Речь идет об услуге StarFind. В «Киевстар» сообщили, что она закрывается.
"Мы отключим услугу для всех пользователей автоматически", - предупреждали в "Киевстар" своих абонентов.
Ранее услуга StarFind называлась «Маячок».
«Благодаря этому сервису абоненты подписки и контракта Киевстар могут узнать, где находятся их родные или друзья, если они разрешили делиться своей локацией. Например, родители могут проверять местонахождение своего ребенка», - рассказывали в «Киевстар» о пользе этой услуги.
С 21 февраля такую услугу «Киевстар» больше не предоставляет.
«Вместо этого абоненты смогут подключить современную услугу Мобильная безопасность», - сообщили в «Киевстар», объясняя, что функции защиты родных и смартфона теперь в одном приложении.
В частности, благодаря этой услуге абоненты «Киевстар» могут отслеживать передвижение своих близких на карте онлайн, получать сообщения, когда кто-то из участников заходит или выходит из безопасного/опасного места, получать уведомления о воздушных тревогах, уличных боях, артобстрелах, химических и ядерных угрозах.
В «Киевстар» также сообщили, сколько будет стоить услуга «Мобильная безопасность».
За «Защиту» абонентам «Киевстар» придется оплатить 10,5 грн в неделю, а за «Защиту+» – 14 гривен в неделю.
Напомним, что ранее стало известно, что «Киевстар» получил новый код для мобильных номеров.
То есть новые номера будут начинаться так: +380 77.
На данный момент Киевстар использует пять национальных кодов мобильной связи: 67, 68, 96, 97 и 98. Доля их использования достигла 79% общей емкости.
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