У телекомунікаційній компанії «Київстар» готуються до чергових змін після прийнятого рішення.

Мобільний оператор «Київстар» тепер матиме новий код мобільної мережі 077.

Рішення про це було прийнято Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у галузях електронних комунікацій (НКЕК).

На даний момент відомо, що новий код має 10 мільйонів номерів. Оператор «Київстар» може користуватися ним п’ять років. Також відомо, що за це «Київстар» заплатить у держбюджет 10 мільйонів гривень.

На зараз у «Київстар» є 5 кодів. А саме - 67, 68, 97, 98, 96.

Відомо, що на коді «67» залучили 6,9 млн номерів, на «68» – 7,7 млн, на «96» – 8,32 млн, на «97» – 8,51 млн, на «98» – 8,04 млн.

«Вільного номерного ресурсу замало для того, щоби задовольнити потреби абонентів у перспективі найближчих двох років", - пояснили у «Київстар».

Зазначається, що новий код дозволить уникнути дефіциту вільних номерів, а також збереже можливість розвитку послуг.

Коли саме «Київстар» почне користуватися новим кодом на даний момент не відомо.

У НКЕК наголосили, що на чинні номери користувачів Київстару нововведення не вплине.

Раніше у «Київстар» повідомили про ще одні зміни. Так, з 21 лютого абоненти передплати Київстар зможуть обрати нову Суперсилу 300 хвилин та отримати ще більше можливостей для спілкування.

Крім того, з 20 лютого Київстар запускає нову послугу Мій пульт.

«Якщо у вашій організації є центральний пульт, на який відбувається передача даних з M2M-обладнання, з послугою Мій Пульт ви можете передавати такі дані, не використовуючи SMS або CSD хвилини з вашого тарифного плану», - пояснили у «Київстар» мету послуги.

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