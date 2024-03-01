В телекоммуникационной компании «Киевстар» готовятся к очередным изменениям после принятого решения.

Мобильный оператор «Киевстар» теперь получит новый код мобильной сети 077.

Решение об этом было принято Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЕК).

На данный момент известно, что новый код содержит 10 миллионов номеров. Оператор «Киевстар» может пользоваться им пять лет. Также известно, что за это "Киевстар" заплатит в госбюджет 10 миллионов гривен.

Сейчас у «Киевстар» есть 5 кодов. А именно – 67, 68, 97, 98, 96.

Известно, что на коде "67" привлекли 6,9 млн номеров, на "68" - 7,7 млн, на "96" - 8,32 млн, на "97" - 8,51 млн, на "98" - 8,04 млн.

"Свободного номерного ресурса мало для того, чтобы удовлетворить потребности абонентов в перспективе ближайших двух лет", - объяснили в "Киевстар".

Новый код позволит избежать дефицита свободных номеров, а также сохранит возможность развития услуг.

Когда именно «Киевстар» начнет пользоваться новым кодом, на данный момент не известно.

В НКЭК отметили, что на действующие номера пользователей Киевстар нововведение не повлияет.

Ранее в «Киевстар» сообщили об еще одних изменениях. Так, с 21 февраля абоненты предоплаты "Киевстар" смогут выбрать новую Суперсилу 300 минут и получить еще больше возможностей для общения.

Кроме того, с 20 февраля Киевстар запускает новую услугу Мой пульт.

«Если у вашей организации есть центральный пульт, на который происходит передача данных с M2M-оборудования, с услугой Мой Пульт вы можете передавать такие данные, не используя SMS или CSD минуты из вашего тарифного плана», - объяснили цель услуги «Киевстар».

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