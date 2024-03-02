В телекомунікаційній компанії «Київстар» розповіли абонентам, що змінилося вже з 1 березня.

«Київстар» оголосив абонентам про чергові зміни, які вступили в дію 1 березня, пише Politeka.net.

Так, згідно з повідомленням «Київстар», із 1 березня 2024 року у тарифних планах фіксованого зв’язку дзвінки у межах міста будуть тарифікуватися як напрямок міжміських дзвінків.

Такі зміни відбулися згідно з постановою НКЕК № 391 від 18.10.2023 р., що з 1 cічня 2024 року тарифікацію дзвінків фіксованої телефонії встановлено однаково, як в межах міста, так і для міжміського трафіку.

«Крім того, у тарифних планах не нараховуватимуться нетарифіковані хвилини за напрямком у межах міста», - уточнили в «Київстар».

Зміни у "Київстар" з 1 березня.

Також компанія «Київстар» запевняє, що такі зміни не вплинуть на оплату користувачів.

Нагадаємо, раніше у «Київстар» повідомили про послугу, яка більше не працюватиме. Мова йде про StarFіnd.

Послуга була відключена для всіх користувачів автоматично.

Зміни у "Київстар" з 1 березня.

Крім того, у «Київстар» уточнили щодо змінах у тарифах.

«Чи будуть зміни у тарифі Love UA, що запущений влітку 2022 року? Оскільки вартість не змінювалась довгий час…», - поцікавився один з абонентів на офіціній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» запевнили, що наразі про зміни у тарифах інформації немає.

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Тарифи зміняться: стосується не тільки абонентів "Київстар".

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