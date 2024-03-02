В телекоммуникационной компании "Киевстар" рассказали абонентам, что изменилось уже с 1 марта.

«Киевстар» объявил абонентам об очередных изменениях, вступивших в действие 1 марта, пишет Politeka.net.

Так, согласно сообщению «Киевстар», с 1 марта 2024 года в тарифных планах фиксированной связи звонки в пределах города будут тарифицироваться как направление междугородних звонков.

Такие изменения произошли согласно постановлению НКЭК № 391 от 18.10.2023 г., что с 1 января 2024 года тарификация звонков фиксированной телефонии установлена ​​одинаково, как в пределах города, так и для междугороднего трафика.

«Кроме того, в тарифных планах не будут начисляться нетарифицируемые минуты по направлению в черте города», – уточнили в «Киевстаре».

Изменения в "Киевстаре" с 1 марта.

Также компания Киевстар уверяет, что такие изменения не повлияют на оплату пользователей.

Напомним, ранее в «Киевстар» сообщили об услуге, которая больше не будет работать. Речь идет о StarFind.

Услуга отключена для всех пользователей автоматически.

Изменения в "Киевстаре" с 1 марта.

Кроме того, в «Киевстар» уточнили об изменениях в тарифах.

«Будут ли изменения в тарифе Love UA, запущенном летом 2022 года? Поскольку стоимость не менялась долгое время…», – поинтересовался один из абонентов на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстаре» заверили, что об изменениях в тарифах информации пока нет.

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Тарифы изменятся: касается не только абонентов "Киевстар".

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