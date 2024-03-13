Про зміни, які буде прийнято і стосуватимуться абонентів мобільних операторів, в тому числі «Київстар», «Lifecell», «Vodafone», повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

У повідомленні йдеться, що зміни пропонуються до порядку надання MNP.

Серед змін – заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номеру, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи навіть унеможливлюють отримання послуги.

Також зміни готуються щодо скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу – без голосового повідомлення про те, що телефонується на перенесений до мережі іншого оператора номер.

Зазначимо, загалом в Україні налічується понад 50 мільйонів абонентів. У багатьох людей є кілька карток мобільних операторів. Лідерами покриття мобільної мережі є Київстар, Vodafone та Lifecell.

Є також мінш відомі Інтертелеком, PEOPLEnet та ТриМоб.

Днями стало відомо, що оператор Vodafone Ukraine отримав дозвіл на використання нового коду — 075.

Новий код мережі матиме ємність у десять мільйонів номерів і строк на пʼять років. Нові номери починатимуться +380 75 …

Раніше новий код отримав мобільний оператор «Київстар» - 077. На даний момент «Київстар» використовує пʼять національних кодів мобільного звʼязку: 67, 68, 96, 97 і 98.

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