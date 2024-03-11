У телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили про зміни, які починають діяти і стосуються тарифікації.

Зміни, про які попереджають у «Київстар», почнуть діяти вже з 11 березня, пише Politeka.net.

Отже, з понеділка, 11 березня, на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.

У «Київстар» попередили, що абоненти, які користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий 2022.

Оплата цього пакета - 120 грн/міс.

Що ж стосується пакетів Вигідний та Сімейний 2020 – вони будуть переведені на пакет Сімейний 2021 new.

Оплата цього пакета - 150 грн/міс.

У «Київстар» також зазначили, що абонентам, яких торкнуться зміни, до 30 березня 2024 року буде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки.

«Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня», - пояснили у «Київстар».

Додамо, тим часом абоненти продовжують скаржитись на низьку якість послуг «Київстар» і проблеми з Інтернетом.

«Шановні працівники Київстару, підкажіть будь-ласка, коли на Симоненко 3 у Львові буде інтернет? Місяць годуєте «вже-вже, почекайте»! Ви знущаєтесь?»,

«Подав заявку як тиждень нічого ніхто не робить, кинули кабель до квартири в квартирі кабель є лишилось лиш підключити, а нема куди. Сказав монтажник, що обладнання погоріло ще почекаю, а з понеділка, якщо буде також, звернусь до друзів інших, інших провайдерів»,

«2 лютого підключив домашній інтернет від Київстар. На сайті було вказано, що за моєю адресою доступний гігабітний інтернет, у магазині мені це підтвердили, оператори теж. Але після майже двох тижнів мук моїх та операторів з'ясувалося, що для гігабітної швидкості за моєю адресою потрібна модернізація вашого обладнання. Заявку майстер, якщо це правда, створив 14 лютого, сьогодні 9 березня, минуло вже більше 3-ох тижнів, але нічого не відбувається, жодних термінів оператори надати не можуть. Скажіть, будь ласка, це так і має бути?...», - пишуть абоненти «Київстар» на офіційній сторінці оператора у Facebook.

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