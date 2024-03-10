Зміни, про які повідомив «Київстар», відбулися в тарифікації міських дзвінків у послугах фіксованого зв’язку.
Згідно з повідомленням «Київстар», із 1 березня у тарифних планах фіксованого зв’язку дзвінки у межах міста будуть тарифікуватися як напрямок міжміських дзвінків.
«Крім того, у тарифних планах не нараховуватимуться нетарифіковані хвилини за напрямком у межах міста», - повідомили у «Київстар».
Мобільний оператор запевняє абонентів, що ці зміни не вплинуть на оплату.
У «Київстар» також назвали причину змін з 1 березня. Вони відбулися, згідно з постановою НКЕК.
Додамо, що у «Київстар» також повідомили абонентам, кому і навіщо доведеться показати паспорт.
Як повідомляють у «Київстар», підключити контракт тепер можна онлайн, завдяки шерингу документів через Дію для віддаленої ідентифікації.
Для того, щоб це зробити зокрема необхідно вибрати тариф для eSIM і номер, який подобається, передати копію паспорта через Дію, підписати договір просто на екрані.
Останній крок – активувати eSIM за QR-кодом.
Таким чином абонент матиме захищений номер, що прив’язаний до його документів.
Наразі у «Київстар» також діють спеціальні пропозиції. Для тих, хто підключить контракт перший місяць користування коштуватиме одну гривню, а на наступні три — знижка майже у всіх тарифах.
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