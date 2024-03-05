У «Київстар» оголосили про зміни в тарифікації пакетів Київстар ТБ.
Зміни відбудуться для абонентів інших мобільних операторів.
Так, згідно з попередженням «Київстар», з 11 березня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.
Тож абоненти, які користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий 2022.
Також у «Київстар» уточнили, що пакет з платою 120 грн/міс.
Користувачі пакетів Вигідний та Сімейний 2020 будуть переведені на пакет Сімейний 2021 new. За нього доведеться платити 150 грн/міс.
У «Київстар» також запевнили, що абонентам, яких торкнуться зміни, до 30 березня 2024 року буде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки.
«Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня 2024 року», - йдеться у попередженні «Київстар».
Додамо, раніше у «Київстар» повідомили про запуск послуги Мій пульт.
«Якщо у вашій організації є центральний пульт, на який відбувається передача даних з M2M-обладнання, з послугою Мій Пульт ви можете передавати такі дані, не використовуючи SMS або CSD хвилини з вашого тарифного плану», - пояснювали у «Київстар» мету послуги.
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