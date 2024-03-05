Телекоммуникационная компания «Киевстар» предупредила абонентов о важных изменениях, которые коснутся многих.

В «Киевстар» объявили об изменениях в тарификации пакетов Киевстар ТВ.

Изменения произойдут для других мобильных операторов.

Так, согласно предупреждению «Киевстар», с 11 марта на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестанут действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, платящих услугу банковской картой.

Поэтому абоненты, использующие пакеты Базовый 2020 и Базовый 2021 new, будут переведены на пакет Базовый 2022.

Также в «Киевстар» уточнили, что пакет с платой 120 грн/мес.

Пользователи пакетов Выгодный и Семейный 2020 будут переведены на пакет Семейный 2021 new. За него придется платить 150 грн/мес.

В «Киевстар» также заверили, что абонентам, которых коснутся изменения, до 30 марта 2024 года будет открыт доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке.

«Тарификация ТВ-пакетов по новой стоимости произойдет со следующей плановой оплаты, которая должна сниматься после 11 марта 2024 года», – говорится в предупреждении «Киевстар».

Добавим, ранее в «Киевстаре» сообщили о запуске услуги Мой пульт.

«Если у вашей организации есть центральный пульт, на который происходит передача данных с M2M-оборудования, с услугой Мой Пульт вы можете передавать такие данные, не используя SMS или CSD минуты из вашего тарифного плана», - объясняли цель услуги «Киевстар».

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