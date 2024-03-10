В "Киевстар" предупредили всех клиентов об изменениях в тарификации, которые на днях вступили в силу.

Изменения, о которых сообщил «Киевстар» , произошли в тарификации городских звонков в услугах фиксированной связи.

Согласно сообщению Киевстар, с 1 марта в тарифных планах фиксированной связи звонки в пределах города будут тарифицироваться как направление междугородних звонков.

«Кроме того, в тарифных планах не будут начисляться нетарифицируемые минуты по направлению в черте города», - сообщили в «Киевстар».

Мобильный оператор уверяет абонентов, что эти изменения не повлияют на оплату.

В «Киевстар» также назвали причину изменений с 1 марта. Они состоялись согласно постановлению НКЭК.

Добавим, что в «Киевстаре» также сообщили абонентам, кому и зачем придется показать паспорт.

Как сообщают в «Киевстар», подключить контракт теперь можно онлайн, благодаря шерингу документов через Дию для удаленной идентификации.

Для того, чтобы это сделать, в частности, необходимо выбрать тариф для eSIM и номер, который нравится, передать копию паспорта через Дию, подписать договор прямо на экране.

Последний шаг – активировать eSIM по QR-коду.

Таким образом, абонент будет иметь защищенный номер, привязанный к его документам.

Сейчас в «Киевстаре» также действуют специальные предложения. Для тех, кто подключит контракт первый месяц пользования будет стоить одну гривну, а на следующие три — скидка почти во всех тарифах.

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"Киевстар" объявил о неприятных изменениях и тарифах.

Также напомним, что абонентам "Киевстар" отключили популярную услугу.