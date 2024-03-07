У «Київстар» оголосили про нову акцію, пише Politeka.net.

Абонентам пропонується зіграти в гру «Оце від серця» і таким чином отримати бонуси.

Йдеться про додаткові хвилини, інтернет, знижки на абонентську плату та інші бонуси.

Але для того, щоб скористатися такою пропозицією абонентам «Київстар» слід знати про важливу умову.

«Зверніть увагу, що активність доступна лише абонентам передплаченого зв’язку», - наголошують у «Київстар».

У свою чергу абоненти «Київстар», реагуючи на нову пропозицію, висловлюють побажання, щоб вона також стала доступною для абонентів на контракті і скаржаться на нові проблеми зі зв’язком.

«Знову не працює Київстар»,

«… Часто зникає інтернет і пише «нема обслуговування». То, чому і може треба сім-картку замінити, то ви напишіть тут відповідь, бо Авторизацію нема сенсу проходити. Погано іще те, що в Київстар ТБ нема доступу до всіх каналів, а оплата не маленька і було б добре щоб Стб і інші канали можна було б дивитися безкоштовно, бо якщо наданий тариф і оновлений пакет в місяць так ще доплачувати, щоб дивитися ТБ, то не вигідно…»,

«Краще зробіть, щоб можна оплатити на кілька місяців в перед. Як водафон і лайф»,

«Коли подібне буде для контрактних абонентів».

Нагадаємо, що раніше компанія «Vodafone» слідом за «Київстар» також повідомила про зміни в роботі.

Мобільний оператор отримав новий код.

«Так, це правда! У нас скоро буде ще один код – 075 – для номерів телефонів, на додачу до 050, 066, 095 та 099», - оголосили у «Vodafone».

Також нагадаємо, що новий код «Київстар» - 077. Таким чином, нові номери будуть починатися так: +380 77.

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Також нагадаємо, що "Київстар" оголосив про неприємні зміни і тарифи.

Раніше "Київстар" попередив про зміни в роботі.