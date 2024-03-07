В «Киевстар» объявили о новой акции, пишет Politeka.net.

Абонентам предлагается сыграть в игру «Это от сердца» и таким образом получить бонусы.

Речь идет о дополнительных минутах, интернете, скидках на абонентскую плату и других бонусах.

Но для того, чтобы воспользоваться таким предложением, абонентам «Киевстар» следует знать о важном условии.

«Обратите внимание, что активность доступна только абонентам предоплаченной связи», - подчеркивают «Киевстар».

В свою очередь абоненты «Киевстар», реагируя на новое предложение, выражают пожелание, чтобы оно также стало доступным для абонентов на контракте и жалуются на новые проблемы со связью.

«Снова не работает Киевстар»,

«… Часто исчезает интернет и пишет «нет обслуживания». Так, почему и может надо сим-карту заменить, то вы напишите здесь ответ, потому что Авторизацию нет смысла проходить. Плохо еще то, что в Киевстар ТВ нет доступа ко всем каналам, а оплата не маленькая и было бы хорошо, чтобы Стб и другие каналы можно было бы смотреть бесплатно, потому что, если предоставленный тариф и обновленный пакет в месяц да еще доплачивать чтобы смотреть ТВ, то не выгодно…» ,

«Лучше сделайте, чтобы можно оплатить на несколько месяцев вперед. Как водофон и лайф»,

«Когда подобное будет для контрактных абонентов».

Напомним, что ранее компания «Vodafone» вслед за «Киевстар» также сообщила об изменениях в работе.

Мобильный оператор получил новый код.

"Да, это правда! У нас скоро будет еще один код – 075 – для номеров телефонов, вдобавок к 050, 066, 095 и 099», - объявили в Vodafone.

Также напомним, что новый код «Киевстар» – 077. Таким образом, новые номера будут начинаться так: +380 77.

Последние новости Украины:

Как быстро узнать, кто звонил с неизвестного номера.

Также напомним, что "Киевстар" объявил о неприятных изменениях и тарифах.

Ранее "Киевстар" предупредил об изменениях в работе.